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23 Temmuz 2017 Pazar 11:20

11 Yaşındaki Çocuk, Tabancayla Şakalaştığı Kuzenini Öldürdü

11 Yaşındaki Çocuk, Tabancayla Şakalaştığı Kuzenini Öldürdü
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Gaziantep'te evde eline geçirdiği tabancayla oynayan 11 yaşındaki S.K., şakalaşırken kazayla tetiğe dokununca, down sendromlu kuzeni 15 yaşındaki H.G.'in ölümüne neden oldu.

Olay, dün gece Zülfikar Mahallesi’nde meydana geldi. S.K., evlerine gittiği down sendromlu kuzeni H.G. ile odada oynarken, eline geçirdiği kime ait olduğu henüz bilinmeyen tabancayla şakalaşmaya başladı. iddiaya göre S.K.’nin şakalaşmak için doğrulttuğu tabancanın ateş almasıyla, çıkan kurşun H.G.’in başına isabet etti. Eve çağrılan sağlık görevlileri kanlar içerisinde yerde bulunan down sendromlu çocuğun öldüğünü belirledi. H.G.’in cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.


 
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