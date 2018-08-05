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11 yaşındaki Berrak'tan kötü haber

Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni güvenlik tarafından karaya çıkarıldı.

11 yaşındaki Berrak'tan kötü haber

Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni güvenlik tarafından karaya çıkarıldı.

05 Ağustos 2018 Pazar 20:26
11 yaşındaki Berrak'tan kötü haber

11 yaşındaki Berrak'tan kötü haber

Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni güvenlik tarafından karaya çıkarıldı.

Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi.

NE OLDU?

Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. 


 

DRONLU ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan sahil güvenlik ekipleri dalgıçlarla deniz altında, ekiplerin ulaşamadığı kayalık bölgelerde de drone'la arama çalışmaları da başlattı.

ACI HABER GELDİ

Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi.

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