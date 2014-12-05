11 Milyon Lirayı 3 Yılda Bitirdi

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Hasan Yörük, 2011 yılında Süper Loto’da 6 bilerek 11 milyon 295 bin 86 lira ikramiye kazandı. Ancak para, 3 çocuk babası emekli memur Yörük’e huzur getirmedi.



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, Yörük, 3 yılda ikramiyeyi bitirdi ve emekli memur maaşıyla geçinmeye çalışıyor.



Haberde Yörük'ün öyküsü şöyle anlatıldı:





İkramiyeyi kazandıktan sonra, Yörük’ün ‘dost ve akraba’ sayısı bir anda arttı. Kontrolsüz harcama ve kendi deyimiyle “dostlarının yardım taleplerini geri çevirememesi” nedeniyle büyük ikramiye 3 yılda suyunu çekti, Yörük eski günlerine geri döndü.



Loto çıktıktan sonra 2 işyeri, 2 ev, bir taksi durağı, araba, traktör ve 100 dönümlük tarla alan Hasan Yörük, ikramiye parası tükendikten sonra işyerlerinden birisini, taksi durağını ve traktörünü sattı Elinde kala kala 20 bin liralık bir pikap araba, bir yayla evi, bir işyeri ve 100 dönümlük boş tarla kaldı. Zengin olduktan sonra da yaşam tarzını değiştirmeyen Yörük, halen iki katlı müstakil evinde mütevazı bir yaşam sürüyor.



Dışarı çıkarken evinin anahtarını bile kapının üzerinde bırakıyor. Aldığı tarlaya buğday ekerek gelirini artırmaya çalışan Yörük, zamanının büyük kısmını ise mahalledeki kahvehanede geçiriyor.