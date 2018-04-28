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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran'daki seçimlerde aday olmadığını belirtti...

24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, günlerdir beklenen açıklamasını İstanbul'da yapıyor. Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerin karşısına çıkan Gül, 'Erken seçimlerle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir' dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran'daki seçimlerde aday olmadığını belirtti...

24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, günlerdir beklenen açıklamasını İstanbul'da yapıyor. Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerin karşısına çıkan Gül, 'Erken seçimlerle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir' dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:30
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran'daki seçimlerde aday olmadığını belirtti...

Abdullah Gül, adaylık kararını açıkladı!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı...

24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, günlerdir beklenen açıklamasını İstanbul'da yapıyor. Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerin karşısına çıkan Gül, 'Erken seçimlerle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir' dedi.

İşte Abdullah Gül'ün açıklamalarının satırbaşları:

'Beka sorunlarıyla karşı karşıyayız, hamasetin ve karşılıklı hakaretlerin siyaseti esir aldığını görüyoruz. Siyasi manevraları, birçok yorumlarla meşguluz. Böyle bir ortam içinde Türkiye seçimlere gidiyor. Benim ismim de yoğun bir şekilde gündemde. Bir fainin ulaşabileceği bütün makamlara ulaştım. Bu yolların hepsini yürüdüm. Ne ben ne ailem herhangi bir arzu içinde değiliz. Bütün beklentimiz memleketin huzurlu, istikrarlı geleceğin güçlü olması. Hiçbir arzum, beklentim olamaz. Aktif günlük siyaset içinde olmadım.

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'GENİŞ BİR MÜTABAKAT OLUŞMADIĞI İÇİN ADAY DEĞİLİM'

Günü geldi hain darbe teşebbüsü ortaya çıktığında hiç arkama bakmadan üstümü düşenleri yaptım. Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gerçekleşmiştir. Benim bilgi ve tecrübeme güvenen kişilerin bir talebiyle ortaya çıkmıştır. Ben de çok geniş mutabakat söz konusu olursa üstümüze düşeni yapmaktan kaçınmayacağımı söyledim. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Geniş mutabakatın ortada olmadığı gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değil. 

Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok. Ben sadece politikalar ve gelecek vizyonuyla ilgileniyorum. Bütün arzum Türkiye'nin geleceğinin parlak olması, enerjimizi negatif meselelerle değil pozitif gündemlerle doldurmak olmalıdır. '

Anahtar Kelimeler:
Abdullah GülCumhurbaşkanlığıAdayDEĞİL
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