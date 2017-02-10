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28 Şubat 2017 Salı 08:29

10 Yıldır Aranan PKK'lı Kahvede Oyun Oynarken Yakalandı

İzmir’in Bayındır ilçesinde 2007 yılında yapılan soruşturma kapsamında hakkında yakalanma kararı bulunan PKK'lı terörist jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

10 Yıldır Aranan PKK'lı Kahvede Oyun Oynarken Yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’ya adam ve finansal destek sağladıkları için 2007 yılından hakkında yakalanma kararı bulunan ve 2007 yılından beri aranan Abdullah Ç.'nin, Mektep Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye gelip gittiği öğrenildi. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığına ekipleri tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan operasyonla Abdullah Ç. gittiği kahvehanede yakalanarak gözaltına alındı. Bayındır Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan Abdullah Ç., yakalama kararına istinaden tutuklanarak Ödemiş Kapalı Cezaevine gönderildi.
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