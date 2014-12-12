10 Yaşında Arkadaş Katili Oldu

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 10 yaşındaki A.G., oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu 12 yaşındaki arkadaşı Salih Kozan'ın ölümüne neden oldu





Olay Tarsus İlçesi Ferahim Şalvuz Mahallesi 1676 Sokak’ta meydana geldi. Salih Kozan’ın evine giden A.G., iddiaya göre Kozan’ın dedesine ait av tüfeğiyle oyamaya başladı.

İddiaya göre iki arkadaş evin önünde tüfekle şakalaşırken A.G.’nin parmağının tetiğe dokunmasıyla tüfek birden ateş aldı ve saçmalar Salih Kozan’ın boynuna isabet etti. Salih Kozan kanlar içinde yere yığılırken, tüfek sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi.

Arkadaşının ölümüne neden olan Beydeğirmeni İlköğretim Okulu öğrencisi A.G. polis tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Acı haberi alıp olay yerine gelen Salih Kozan’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.