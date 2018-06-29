10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi ve Hakkari sınır bölgesine dün yapılan hava harekatında biri gri listede 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın alanı her geçen gün daralıyor. Mehmetçik, sınır içinde de sınır ötesinde de operasyonlara devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Kani ve Rash ile Hakkari sınır bölgesine dün hava harekatı yapıldı. 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden biri ise en çok arananlar listesinde gri kategoride "Hamza" kod adlı Ahmet Taşçı.



