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10 il ve KKTC’de gözaltına alınan 15 muvazzaf asker adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 10 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf asker adliyeye getirildi.

10 il ve KKTC’de gözaltına alınan 15 muvazzaf asker adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 10 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf asker adliyeye getirildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:47
10 il ve KKTC’de gözaltına alınan 15 muvazzaf asker adliyede

ZONGULDAK MERKEZLİ "KRİPTO" FETÖ/PDY OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 10 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf asker adliyeye getirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 15 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, adliyeye getirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 25 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Mersin'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

Son Güncelleme: 03.05.2018 11:11
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