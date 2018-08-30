10 aylık bebeğin Atatürk sevgisi yürekleri ısıttı

Giresun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen yürüyüşte Atatürk fotoğrafına sarılan ve öpen 10 aylık Esra Nurşah Kılıç bebek ilgi odağı oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen yürüyüş öncesi Gazi Caddesinde toplanan kalabalığın elinde ki Atatürk fotoğrafına sarılan ve öpen 10 aylık Esra Nurşah Kılıç bebek ilgi odağı oldu.

Küçük Esra Atatürk’ün fotoğrafına ilgili böyle görüntülendi

Annesinin kucağında yürüyüş yapılacak olan alanda bulunan ve gördüğü Atatürk fotoğrafına sarılarak öpmek isteyen Esra bebeği gören vatandaşlar bu anların fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Bu kareler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.