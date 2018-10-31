Züğürt istifasını verdi

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlker Züğürt dün yaptığı basın açıklaması ile başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gençlerbirliği Kulüp Başkanı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

‘’20 Haziran 2018 tarihinde seçilmiş olduğum Larnaka Gençlerbirliği spor kulübü başkanlığından futbol takımımızın sezon başından beri almış olduğu başarısız sonuçlar ve camiayı bir araya toparlayamadığımdan dolayı kulübüme daha fazla zarar vermemek ve yeniden yapılanmasına fırsat vermek düşüncesi ile istifa ettiğimi üzülerek belirtmek isterim’’dedi.