Zirvedekiler Kayıpsız



I Dokuz takımının mücadele verdiği ligde zirvede lider Dikmen Gençlik Merkezi, Vadili Darts Derneği’ni 11-5, ikinci sıradaki Deniz Plaza, Taşkınköy’ü 12-4 mağlup ettiKuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 13’üncü hafta maçları geçtiğimiz gün oynandı.Dokuz takımının mücadele verdiği ligde zirvede bulunan iki takım, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) ve Deniz Plaza haftayı kayıpsız kapattı.Lider DİGEM, konuk ettiği Vadili Darts Derneği’ni 11-5 mağlup ederek puanını 37’ye yükseltti. İkinci sıradaki Deniz Plaza, Taşkınköy deplasmanından 12-4 galip gelerek puanını 34’e yükselterek lideri takibe devam etti. Haftanın önemli maçında Minareliköy, Dağyolu’nu 10-6’lık skorla geçti.11-510-64-126-10LEGEND (bay)