Zirve Mağusa’da şekillenecek

K-Pet Süper Lig’in 10.Haftası çok önemli bir maç ile açılacak. Ligde ikinci sırada bulunan Mağusa Türk Gücü lider Yenicami’yi konuk edecek. Her iki takımın son yıllarda oynadıkları karşılaşmalarda Yenicami’nin ezici üstünlüğü dikkat çekiyor.

Özel sektörde çalışan futbolseverler maçın başlama saatinin 18.00 yerine 19.00’a alınması yönünde serzenişleri var.

Ligde son 5 sezonda oynanan 10 karşılaşmada Mağusa Türk Gücü Yenicami karşısında sadece 1 lig galibiyeti alabildi. 2015-2016 sezonunda alınan tek galibiyet Mağusa Türk Gücü’nün yıllar sonra şampiyonluğa ulaştığı sezona denk geliyor. Son 10 karşılaşmada Yenicami 8 kez kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitmiş.

Ligde oynanan son 10 maçın 5 tanesinde Mağusa Türk Gücü’ne gol şansı tanımayan Yenicami bunun aksine tüm maçlarda gol atma becerisi göstermiş. 10 maçta 24 gol kaydeden Yenicami kalesinde sadece 8 gol görmüş.

Geride kalan 10 maça baktığımız zaman Yenicami rakibini 2014-2015 sezonunda 3-0 ve 2016-2017 sezonunda 4-0’lık skorlarla mağlup etmiş. Son 10 maçta tek galibiyeti bulunan Mağusa Türk Gücü 2015-2016 sezonunda sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmış.