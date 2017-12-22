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Zirve Derbisinde GAÜ Çetinkaya Forest'i Devirdi

Zirve Derbisinde GAÜ Çetinkaya Forest'i Devirdi

22 Aralık 2017 Cuma 20:51
Zirve Derbisinde GAÜ Çetinkaya Forest'i Devirdi
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Zirve Derbisinde GAÜ Çetinkaya Forest'i Devirdi

GAÜ Çetinkaya 3 - K.Kaymaklí 1

Necmi Belge 

K-Pet Süper Ligi'nin, bu akşam Atatürk Stadı'nda oynanan ve zirveyi büyük ölçüde ilgilendiren karşılaşmada, GAÜ Çetinkaya ile K.Kaymaklı karşı karşıya geldi. 

Orta hakemliğini Mehmet Malek'in başarıyla yaptığı maçın ilk yarısı 25.dakikada K.Kaymaklı'dan Uğur Gök'ün, 44.dakikada GAÜ Çetinkaya'dan Serhan Önet'in karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Karşılaşmanın ikinci yarısının 50.dakikasínda gelişen GAÜ Çetinkaya atağında kazanılan penaltıyı Herman gole çevirdi ve skoru 2-1 yaptí.

Bu golden sonra ataklarını devam ettiren sarı-kırmızılılar 65.dakikada Sercan Demirman'ın ayağından üçüncü golü buldu.3-1 

Bundan sonraki dakikalarda başka gol olmayınca, Karşılaşma 3-1 GAÜ Çetinkaya'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu galibiyet ile puan sayısını 27'e cikaran GAÜ Çetinkaya zirve takibini devam ettirdi.

Son Güncelleme: 22.12.2017 21:56
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