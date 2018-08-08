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Zehra Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak

Zehra Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:48
Zehra Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak

Ülkemizin başarılı kadın futbolcularından Zehra Borazancı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecek. Bu sezon İstanbul Ataşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı’na transfer olan Zehra, sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Ataşehir Belediyesi takımıyla birlikte oynanacak eleme grubu maçları için Macaristan’a uçtu. 4.Eleme Grubu’nda yer alan İstanbul Ataşehir Kadın Futbol Takımı, grupta Çek Cumhuriyeti’nden Slavya Prag, Macaristan’dan MTK ve Kosova’dan Mitrovica takımları ile üst tura çıkma mücadelesi verecek. Geçtiğimiz sezon İzmir Konak Belediyesi Kadın takımı ile şampiyonluk yaşayan Zehra, yine UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde forma giymişti.

Vatan Spor Servisine açıklamada bulunan Zehra şunları söyledi:

“Geçtiğimiz sezon İzmir Konak Belediye’sinde şampiyonluk yaşadım ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme şansım olmuştu. Kısa bir süre önce bu sezon şampiyon olan İstanbul Ataşehir Belediyesi takımına transfer oldum ve dün Şampiyonlar Ligi’ndeki grup eleme maçlarımızı oynamak için Macaristan’a geldik. Bu duyguları tekrar yaşamak, Türkiye Bayrağı altında yarışmak ve Kıbrıs’ımızı en iyi şekilde temsil edeceğim için gururlu ve mutluyum. Takımımız Macaristan Grubu’nda olduğu için tüm maçlarımızı burada oynayacağız. Grubumuzda Çek Cumhuriyeti’nden Slavya Prag, Macaristan’dan MTK ve Kosova’dan Mitrovica takımları yer alıyor. Bugün oynanacak Slavya Prag maçı ile grup maçlarımız start alacak ve 6 günde 3 maç oynayacağız. Hedefimiz eleme grubunu geçip bir üst tura yükselmek.

İstanbul Ataşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı’nın maç programı:

7 Ağustos, Salı

19.00 Slavya Prag-İstanbul Ataşehir Belediyesi

10 Ağustos, Cuma

19.00 İstanbul Ataşehir Belediyesi-MTK

13 Ağustos, Pazartesi

18.00 Mitrovica-İstanbul Ataşehir Belediyesi

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