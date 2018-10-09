Yüzme semineri yapıldı

Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen Antrenör Gelişim Semineri tamamlandı.

61 yüzme antrenörünün katıldığı semineri Enka Spor Kulübü Yüzme Şube Kaptanı Levent Camuşcuoğlu, Türkiye Milli Takım Sporcusu Samet Alkan verdi.

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü’nün katkıları ile gerçekleştirilen seminerde antrenörler değişen antrenman teknikleri, uygulamalarını ve yüzme tekniklerini hem teorik, hem uygulamalı olarak gördü.

Seminerin sonunda antrenörlere Federayon başkanı Ender Yeşilyurt ve Enka Spor Kulübü Yüzme Şube Kaptanı Levent Camuşcuoğlu tarafından katılım belgeleri verildi.