Yusuf Hüdan Offroad yarışı hafta sonu yapılacak

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ve Kyrenia Offroad Derneği, uzun bir aranın ardından Offroad Ralli-Sprint şampiyonasına devam ediyor.

İki derneğin şampiyonalarının yanı sıra bu sene ilk defa Offroad Ralli-Sprint şampiyonası iki derneğin ortak organizasyonu ile 3 yarıştan oluşacak şekilde planlanmış ve ilk yarışı Şubat ayında yapılmıştı. Şampiyonanın ikinci yarışı ise 2 Eylül tarihinde yapılacaktı. Camianın sevilen isimlerinden Yusuf Hüdan’ın zamansız kaybı ile ertelenen yarış, 1 Aralık 2018 Cumartesi günü Tatlısu’da hazırlanan etapta Yusuf Hüdan anısına yapılacak. Tatlısu Belediyesi’nin sponsorluğunda; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da destekleri ile yapılacak olan yarış, 8 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere üç kez geçilmesiyle gerçekleştirilecek. 11.00’de başlayacak olan yarışın ilk etabı 11.20’de, ikinci etabı 12.45’te ve son etabı 14.10’da geçilecek. Ödül töreninin ise takribi 15.00’de yapılması planlanıyor. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde yapılacak olan yarış; Güven Sigorta, Telsim Vodafone ve Capital Radyo’nun da destekleri ile hayata geçiriliyor.