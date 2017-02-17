Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2017 Cuma 13:37

YÜKSEL NEDİM, GAÜ SPONSORLUĞUNDA KKTC’Yİ AVRUPA’DA TEMSİL EDECEK

YÜKSEL NEDİM, GAÜ SPONSORLUĞUNDA KKTC'Yİ AVRUPA'DA TEMSİL EDECEK
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 YÜKSEL NEDİM, GAÜ SPONSORLUĞUNDA KKTC’Yİ AVRUPA’DA TEMSİL EDECEK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Araştırma Görevlisi, Yüksel Nedim; 27 Mayıs 2017 İspanya’da düzenlenecek olan “Dünya Fitness Şampiyonası” ve 29 Mart 2017’de Antalya’da düzenlenecek olan; Türkiye Şampiyonası Avrupa Seçmeleri’nde (Fizik Kategorisi) GAÜ sponsorluğunda KKTC’yi temsil edecek.

On yıla aşkın bir süredir fitness dalında kişisel kariyeri ile birlikte eğitmenlik rolünü üstlenen GAÜ BESYO Araştırma Görevlisi Yüksel Nedim yaptığı açıklamada; “ Gerek ülkemizde gerekse yurtdışında gerçekleştirilen fizik şampiyonalarında şampiyonluklar ve üst düzey dereceler elde ettim. Önümüzdeki aylarında Türkiye ve İspanya’da yapılacak olan seçmelere ve ‘Dünya Fitness Şampiyonası’na katılarak ülkemi ve üniversitemi başarı ile temsil edeceğim” şeklinde konuştu.

GAÜ BESYO Araştırma Görevlisi Yüksel Nedim fitness ile ilgilenenlere tavsiyelerde bulunarak, Fitness’ın kelime anlamı olarak, formda olmak, sağlıklı olmak anlamına geldiğini belirterek, bunun formülünün, sağlıklı yaşam biçimini yaşam tarzı haline getirmek olduğunu, kişiye özel programlara uyulduğu sürece herkesin bu sporu yapabileceğini ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisiklet Turunda Kaza Bisiklet Turunda Kaza
İkinci Günün Heyecanı Başladı... İkinci Günün Heyecanı Başladı...
Kötünün İyisi GG Kötünün İyisi GG
Yenicami Şampiyon Yenicami Şampiyon
Galatasaray'ın Yeni Hocası Belli Oldu Galatasaray'ın Yeni Hocası Belli Oldu
KÜÇÜK KAYMAKLI SPOR KULÜBÜ Hakemlerden Rahatsız KÜÇÜK KAYMAKLI SPOR KULÜBÜ Hakemlerden Rahatsız
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Bisiklet Turunda Kaza

Haberi Oku