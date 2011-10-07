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Yılın en büyük maçı

Ay yıldızlılarımız, 8’de 8’le Euro 2012’yi garantileyen Panzerler karşısına en azından 1 puan parolası

Yılın en büyük maçı

Ay yıldızlılarımız, 8’de 8’le Euro 2012’yi garantileyen Panzerler karşısına en azından 1 puan parolası

07 Ekim 2011 Cuma 16:46
Yılın en büyük maçı
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Ay yıldızlılarımız, 8’de 8’le Euro 2012’yi garantileyen Panzerler karşısına en azından 1 puan parolasıyla çıkacak.

Berlin’de 3-0 kaybettiğimiz güçlü rakibimizi yendiğimiz taktirde play-off yolunda ipler elimize geçecek.A Milli Futbol Takımımız, 2012 Avrupa Şampiyonası yolundaki en kritik sınavını bu akşam verecek.

Ay yıldızlılar, 8’de 8 yaparak gruptan lider çıkmayı garantileyen Almanya’yı Türk Telekom Arena’da konuk ediyor. Bu maçın millilerimiz açısından önemi büyük. Hedefine play-off yoluyla ulaşmak için “iki maçta 4 puan” parolasıyla yola çıkan ay yıldızlılarımız, Berlin’de 3-0 yenildiği güçlü rakibi karşısında en azından beraberliği hedefliyor.

Hedef 2 maçta 4 puan 11 Ekim’de yine evimizde oynayacağımız Azerbaycan’ı yendiğimiz taktirde grup ikinciliği için çekiştiğimiz Belçika’yı geride bırakarak play-off’u garantileyecek olan milliler, bu durumda Euro 2012 için rakibini bekleyecek. Türk Telekom Arena’da saat 21.30’da başlayacak ve NTV’den naklen yayınlanacak maçta birçok ilk yaşanacak.

İşte bu tarihi maçın önemi...

1- Yenersek Panzer’e ilk darbe olacak 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 8’de 8 yapan Almanya’yı yendiğimiz taktirde hem Berlin’de oynanan 3-0’lık karşılaşmanın rövanşını alacağız, hem de rakibimize ilk firesini verdirmiş olacağız.

2- Play-off yolumuz iyice açılacak Kazanacağımız 3 puan bizi grup ikinciliği yolunda avantajlı konuma getirecek. Bu durumda son maçta sahamızda Azerbaycan’la yapacağımız maç önem kazanacak. Berabere kalsak bile play-off’u biz oynayacağız.

3- Kadın ve çocuklara 2 bin bilet Futbol Federasyonu’nun Fenerbahçe-Manisaspor karşılaşmasıyla başlattığı kadınlara ve 16 yaş altı çocuklara bedava maç izleme uygulaması devam ediyor. Milli maçta kadın ve çocuklar için 2 bin yer ayrıldı.

4- Arda ve Mesut tepki görebilir “İspanya’da insan olduğumu hatırladım” diyerek G.Saray’ı topa tutan Arda, bu sözlerinden sonra ilk kez Arena’da oynayacak. Mesut da Milli Takımımıza karşı Türkiye’de ilk kez sahaya çıkacak. Her iki oyuncu tribünlerden tepki görebilir.

5- Sponsorlar hediye yağdıracak TFF’nin ve Milli Takım’ın sponsorları, bugün maça gelecek taraftarları hediye yağmuruna tutacak. Nike, Turkcell, Coca Cola, TTNet, Mercedes Benz, Garanti Bankası, Ülker ve Arko Men, taraftarlara binlerce forma, şapka, bilet dağıtacak

Son Güncelleme: 07.10.2011 16:46
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMilliArenaMaçBerlin
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