Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yıldızlar Kaçmanın Yollarını Arıyor

Büyük hayallerle transfer ettiği oyuncular kaçmanın yolunu arıyor.

Yıldızlar Kaçmanın Yollarını Arıyor

Büyük hayallerle transfer ettiği oyuncular kaçmanın yolunu arıyor.

10 Kasım 2011 Perşembe 17:52
Yıldızlar Kaçmanın Yollarını Arıyor
banner238

Beşiktaş, Guti ile artık yollarını ayırdı. Siyah beyazlı takım için kanayan bir yara olan bu durum çözüme ulaştı gibi.. Guti'nin avukatı ile Beşiktaş yönetimi, karşılıklı olarak yaptıkları pazarlıktan mutlu sonra ayrıldı. Beşiktaş'tan senede 2.5 milyon Euro kazanan İspanyol futbolcunun 1 milyon Euro'yu kabul ettiği öğrenildi. Bayram sonrası resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Basın Sözcüsü Mete Düren, Guti için, "Takım izinli olduğu için net bir bilgi veremeyeceğim" dedi.

Quaresma'nın satışı için karar alınmıştı!

Siyah-beyazlı takımda şimdi gözler iki isme çevrildi. Biri Quaresma, diğeri de Fernandes.. Önce Sivas sonra da Gençlerbirliği maçında taraftarın tepkisini alan Quaresma için de yönetim geçtiğimiz günlerde satışı için bir karar almıştı. Değerini bulması halinde her futbolcuyu satabileceklerini açıklayan Beşiktaş yönetimi, şimdi Portekizli futbolcu için kulak kabarttı. Beşiktaş'tan yılda 3.5 milyon Euro gibi müthiş bir rakam kazanan Quaresma'nın satışı da her an gerçekleşebilir.

Fernandes'e ayrılık için yol göründü

Kartal'da futbolu unutan Fernandes'in durumu da kritik bir hal aldı. Guti ile yakın arkadaş olan yıldız futbolcu uzun süredir kadroya giremiyor. İdmana alkollü geldiği için teknik direktör teknik direktör Carvalhal'ın kadro dışı bıraktığı Fernandes, sezon başında 2.3 milyon Euro'ya Valencia'dan transfer edilmişti. Fernandes, bir senede siyah-beyazlı forma ile 30 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların tümünde sahaya ilk 11'de çıkan oyuncunun 3 golü, 6 da asisti bulunuyor.

PAZAR AKŞAMI ÜLKESİNE GİTMİŞTİ

G.Birliği maçı kadrosuna da alınmadığı için pazar günü Madrid'e giden Guti'nin hafta sonuna doğru İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İspanyol yıldızın yol ayrımına geldiğini ve avukatlarını İstanbul'a çağırdığını SABAH pazartesi günü yazmıştı.

İKİSİ DE KAPTAN OLDU

Beşiktaş'ta kaptanlık görevine kadar getirilen iki futbolcudan Guti Hernandez takımdan ayrıldı. Quaresma ise gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyor.

QUARESMA

Transferinde 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi; senelik 3.5 milyon Euro kazanıyor. Beşiktaş'a toplam maliyeti 13.5 milyon Euro... 386 dakikaya bir gol düşürebildi.

GUTİ HERNANDEZ

Beşiktaş kendisine bonservis bedeli ödemedi. Senelik 2.5 milyon Euro kazanıyor. İki senedeki maliyeti 5 milyon Euro olan İspanyol oyuncu, 268 dakikaya bir gol düşürebildi.

QUARESMA-GUTİ

Siyah-beyazlı ekipte iki sezonda toplam 18.5 milyon Euro kazanan ikili, 93 maçta 7 bin 458 dakika forma giydi. İkili, dakikalarına göre incelendiğinde, 324 dakikaya bir gol kaydedebildi.

Son Güncelleme: 10.11.2011 17:52
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşYabancıYıldızlarGutiQ7PortekizliFutbolcular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim