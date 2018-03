Yıldızlar Kaçmanın Yollarını Arıyor

Beşiktaş, Guti ile artık yollarını ayırdı. Siyah beyazlı takım için kanayan bir yara olan bu durum çözüme ulaştı gibi.. Guti'nin avukatı ile Beşiktaş yönetimi, karşılıklı olarak yaptıkları pazarlıktan mutlu sonra ayrıldı. Beşiktaş'tan senede 2.5 milyon Euro kazanan İspanyol futbolcunun 1 milyon Euro'yu kabul ettiği öğrenildi. Bayram sonrası resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Basın Sözcüsü Mete Düren, Guti için, "Takım izinli olduğu için net bir bilgi veremeyeceğim" dedi.



Quaresma'nın satışı için karar alınmıştı!



Siyah-beyazlı takımda şimdi gözler iki isme çevrildi. Biri Quaresma, diğeri de Fernandes.. Önce Sivas sonra da Gençlerbirliği maçında taraftarın tepkisini alan Quaresma için de yönetim geçtiğimiz günlerde satışı için bir karar almıştı. Değerini bulması halinde her futbolcuyu satabileceklerini açıklayan Beşiktaş yönetimi, şimdi Portekizli futbolcu için kulak kabarttı. Beşiktaş'tan yılda 3.5 milyon Euro gibi müthiş bir rakam kazanan Quaresma'nın satışı da her an gerçekleşebilir.



Fernandes'e ayrılık için yol göründü



Kartal'da futbolu unutan Fernandes'in durumu da kritik bir hal aldı. Guti ile yakın arkadaş olan yıldız futbolcu uzun süredir kadroya giremiyor. İdmana alkollü geldiği için teknik direktör teknik direktör Carvalhal'ın kadro dışı bıraktığı Fernandes, sezon başında 2.3 milyon Euro'ya Valencia'dan transfer edilmişti. Fernandes, bir senede siyah-beyazlı forma ile 30 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların tümünde sahaya ilk 11'de çıkan oyuncunun 3 golü, 6 da asisti bulunuyor.



PAZAR AKŞAMI ÜLKESİNE GİTMİŞTİ



G.Birliği maçı kadrosuna da alınmadığı için pazar günü Madrid'e giden Guti'nin hafta sonuna doğru İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İspanyol yıldızın yol ayrımına geldiğini ve avukatlarını İstanbul'a çağırdığını SABAH pazartesi günü yazmıştı.



İKİSİ DE KAPTAN OLDU



Beşiktaş'ta kaptanlık görevine kadar getirilen iki futbolcudan Guti Hernandez takımdan ayrıldı. Quaresma ise gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyor.



QUARESMA



Transferinde 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi; senelik 3.5 milyon Euro kazanıyor. Beşiktaş'a toplam maliyeti 13.5 milyon Euro... 386 dakikaya bir gol düşürebildi.



GUTİ HERNANDEZ



Beşiktaş kendisine bonservis bedeli ödemedi. Senelik 2.5 milyon Euro kazanıyor. İki senedeki maliyeti 5 milyon Euro olan İspanyol oyuncu, 268 dakikaya bir gol düşürebildi.



QUARESMA-GUTİ



Siyah-beyazlı ekipte iki sezonda toplam 18.5 milyon Euro kazanan ikili, 93 maçta 7 bin 458 dakika forma giydi. İkili, dakikalarına göre incelendiğinde, 324 dakikaya bir gol kaydedebildi.