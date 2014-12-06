Yıldız Golcü Galatasaray'a “Evet“ Dedi!

Andre Pierre Gignac&Galatasaray flörtünde önemli gelişme yaşandı. 2009'da Kader Keita'yı sarıkırmızılı takıma getiren menajer Alfred Obrou bu transfer için bizzat devreye girdi.



Obrou, yakın dostu olan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'le geçen hafta Brüksel'de yüz yüze görüştü. Gignac'ın net 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atabileceği bildirildi. Transferin sezon sonunda gerçekleşmesi halinde imza parası da talep edileceği eklendi. "Gignac'ı kim istemez?" diyen Ergün ise hem teknik heyet hem de yönetimle toplantı yaptıktan sonra geri dönüş yapacaklarını söyledi. Bu görüşmeden sonra Prandelli gitti, Hamza Hamzaoğlu geldi ve Gignac meselesi kulüp içinde hala çözüme kavuşamadı. Galatasaray yönetimi bu transferi bitirmek için Hamza Hamzaoğlu'nun raporunu bekliyor.



DİNAMO MOSKOVA PEŞİNDE



Marsilya'daki sözleşmesinde 3.6 milyon Euro yazan Gignac'ın vergiler düşüldüğünde eline net 2.4 milyon Euro geçiyor. Fransız kulübü, ücretini düşürmesi halinde yeni sözleşme sunacaklarını bildirdi ama 29 yaşındaki golcü bunu kabul etmedi. Sezon başında Marsilya'dan Valbuena'yı alan Dinamo Moskova, Gignac'a da talip oldu. Rus kulübü, Valbuena'ya verdiği net 3.2 milyon Euro'yu Gignac'a ödemeye hazır.



ONLARIN PARASI BRUMA'YA YETMEZ



Galatasaray'ın 20 yaşındaki yıldız adayı Bruma'nın menajeri Catio Balde, Portekiz basınına verdiği demeçte oyuncusunun durumunu değerlendirdi. O Jogo Gazetesi'ndeki röportajda Bruma'nın önceliğinin oynamak olduğunu belirten Balde, "Sporting'e kiralık da olsa dönme ihtimali zor. Bruma yılda 1 milyon Euro kazanıp maç başı 10 bin Euro alıyor. Sporting bunu karşılayamaz. Önceliğimiz oynamak. Galatasaray'a İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'dan teklifler geliyor. Henüz net bir durum yok" şeklinde konuştu.



MARSİLYA'YI SIRTLIYOR



1985'li Gignac, 2010-11 sezonunda Toulouse'tan Marsilya'ya transfer oldu. O günden beri Marsilya forması giyen Gignac, bu sezon takımının Ligue 1'de oynadığı 16 maça da 11'de çıktı. Fransız futbolcu, 11 kez fileleri havalandırarak Marsilya'nın liderliğine önemli katkı sağladı.

