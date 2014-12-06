Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yıldız Golcü Galatasaray'a “Evet“ Dedi!

Yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeye "Evet" diyen Gignac, Galatasaray'da oynamak istiyor. Yönetim ise Fransız yıldızın işini bitirmek için gözünü Hamza Hamzaoğlu'nun raporuna çevirdi.

Yıldız Golcü Galatasaray'a “Evet“ Dedi!

Yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeye "Evet" diyen Gignac, Galatasaray'da oynamak istiyor. Yönetim ise Fransız yıldızın işini bitirmek için gözünü Hamza Hamzaoğlu'nun raporuna çevirdi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 09:39
Yıldız Golcü Galatasaray'a “Evet“ Dedi!
banner238

Andre Pierre Gignac&Galatasaray flörtünde önemli gelişme yaşandı. 2009'da Kader Keita'yı sarıkırmızılı takıma getiren menajer Alfred Obrou bu transfer için bizzat devreye girdi.

Obrou, yakın dostu olan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'le geçen hafta Brüksel'de yüz yüze görüştü. Gignac'ın net 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atabileceği bildirildi. Transferin sezon sonunda gerçekleşmesi halinde imza parası da talep edileceği eklendi. "Gignac'ı kim istemez?" diyen Ergün ise hem teknik heyet hem de yönetimle toplantı yaptıktan sonra geri dönüş yapacaklarını söyledi. Bu görüşmeden sonra Prandelli gitti, Hamza Hamzaoğlu geldi ve Gignac meselesi kulüp içinde hala çözüme kavuşamadı. Galatasaray yönetimi bu transferi bitirmek için Hamza Hamzaoğlu'nun raporunu bekliyor.

DİNAMO MOSKOVA PEŞİNDE

Marsilya'daki sözleşmesinde 3.6 milyon Euro yazan Gignac'ın vergiler düşüldüğünde eline net 2.4 milyon Euro geçiyor. Fransız kulübü, ücretini düşürmesi halinde yeni sözleşme sunacaklarını bildirdi ama 29 yaşındaki golcü bunu kabul etmedi. Sezon başında Marsilya'dan Valbuena'yı alan Dinamo Moskova, Gignac'a da talip oldu. Rus kulübü, Valbuena'ya verdiği net 3.2 milyon Euro'yu Gignac'a ödemeye hazır.

ONLARIN PARASI BRUMA'YA YETMEZ

Galatasaray'ın 20 yaşındaki yıldız adayı Bruma'nın menajeri Catio Balde, Portekiz basınına verdiği demeçte oyuncusunun durumunu değerlendirdi. O Jogo Gazetesi'ndeki röportajda Bruma'nın önceliğinin oynamak olduğunu belirten Balde, "Sporting'e kiralık da olsa dönme ihtimali zor. Bruma yılda 1 milyon Euro kazanıp maç başı 10 bin Euro alıyor. Sporting bunu karşılayamaz. Önceliğimiz oynamak. Galatasaray'a İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'dan teklifler geliyor. Henüz net bir durum yok" şeklinde konuştu.

MARSİLYA'YI SIRTLIYOR
1985'li Gignac, 2010-11 sezonunda Toulouse'tan Marsilya'ya transfer oldu. O günden beri Marsilya forması giyen Gignac, bu sezon takımının Ligue 1'de oynadığı 16 maça da 11'de çıktı. Fransız futbolcu, 11 kez fileleri havalandırarak Marsilya'nın liderliğine önemli katkı sağladı.
 

Son Güncelleme: 06.12.2014 09:43
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetGalatasarayPierre Gignac
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim