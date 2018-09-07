Yeşilova’ya yabancı transfer

Merit Alsancak Yeşilova’da Lua Lua’nın takımdan ayrılmasının ardından harekete geçen Başkan Redif Nurel, defasın göbeğine 1.95’lik dev stoper Azubuike Egwuekwe’yi adaya getiriyor.

Merit Alsancak Yeşilova yeni sezonun açılmasına kısa bir zaman kala Lua Lua’nın dün takımdan ayrılması ile harekete geçti ve Nijerya’lı 1.95 boyunda 29 yaşındaki dev stoper Azubuike Egwuekwe’yi yarın adaya getiriyor. Şu anki piyasa değeri 250 bin Euro olan ve geçtiğimiz sezon Güney Afrika’nın Supersport Utd takımında forma giyen, geçmiş yıllarda Nijerya Milli Takım formasını 35 kez giymiş ve 2 gol kaydetmiş olan deneyimli stoper, Temmuz ayından beri boşta bulunuyordu ve yapılan görüşmelerin sonunda ikna olarak adaya gelmeye karar verdi. Lua Lua’nın dün takımdan ayrılıp Doğan Türk Birliği’ne transfer olmasının ardından hemen temaslara geçen Başkan Redif Nurel, Binya’nın yanında oynayacak ve takımın ciddi bir sıkıntısını giderecek olan önemli bir defans oyuncusu ile anlaşmaya vardı.