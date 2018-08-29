Yeşilova’ya diri rakip

Kartepe kampını sürdüren Merit Alsancak Yeşilova hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

İzmit Kartepe kampının sonuna yaklaşan Merit Alsancak Yeşilova dün akşam üzeri karşılaştığı Katar temsilcisi Mesaımeer takımı ile yenişemedi. Diri ve istekli rakibi karşısında bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Merit Alsancak Yeşilova, rakibine de pozisyon verse de Hasan Piro yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapatmayı başardı. Dün sabah saat 10:30’da ilk idmanını yapan Merit Alsancak Yeşilova akam üzeri ise yaptığı hazırlık karşılaşması ile günü tamamlamış oldu. Merit Alsancak Yeşilova bugün yapacağı çift idman sonrası Kartepe kampının son gününe girmiş olacak.

Akyulaf: Eksiklerimizi tespit ediyoruz

Mesaımeer takımı ile yapılan hazırlık karşılaşması sonrası değerlendirme yapan Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf, diri rakip karşısında pozisyon bulmalarına rağmen gole ulaşamadıklarını söyledi. Oyuncularının özveri ve isteğinin bu dönemde önemli olduğunu belirten Akyulaf, eksiklerin üzerine yoğunlaşacaklarını sözlerine ekledi.