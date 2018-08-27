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Yeşilova’da keyifli gün

Yeşilova’da keyifli gün

27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:36
Yeşilova’da keyifli gün

Kartepe kampının dördüncü gününü geride bırakan Merit Alsancak Yeşilova günü tek idmanla tamamladı

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

23 Ağustos Perşembe günü başladığı İzmit-Kartepe kampında dördüncü günü geride bırakan Merit Alsancak Yeşilova takımı günü tek idmanla tamamladı. Sabah 10:30’da tüm oyuncuların katılımı ile gerçekleşen kamp sonrası oyuncular dinlenmeye çekilirken, günün kalan kısmı ise oyuncu grubuna serbest zaman verildi. Bugün yapılan idman sonrası serbest zaman alan oyuncu grubu şehir gezisi ve teleferik gezisi yaparken, yarın yapılacak olan sabah idmanı sonrası akşamüzeri hazırlık maçına çıkacak olan Merit Alsancak Yeşilova kampın beşinci gününü tamamlamış olacak.

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