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Yeşilova’da kamp tamamlandı

Yeşilova’da kamp tamamlandı

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:39
Yeşilova’da kamp tamamlandı

Süper lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova bir haftalık İzmit-Kartepe kampını tamamladı

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

Süper lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova’nın 23 Ağustos tarihinde başlayan İzmit-Kartepe kampı tamamlandı. Dün sabah saat 07:00’de yaptığı tek idmanla Kartepe kampını tamamlayan Merit Alsancak Yeşilova akşam saat 18:40’da İstanbul’dan adaya dönüş yaptı. 8 günlük kampı 13 idman 2’de hazırlık maçı ile tamamlayan Merit Alsancak Yeşilova Eylül Pazartesi hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Akyulaf “yararlı bir kamp oldu”

Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Erdinç Akyulaf bir haftalık Kartepe kampının çok yararlı geçtiğini belirterek “hem güç depoladık hem taktik çalıştık” dedi.

Arkadaşlık bağları güçlendi eksiklerimizi gördük

Erdinç Akyulaf kamp süresince futbolcuların birbirleriyle kaynaşma imkanı bulduğunu ve arkadaşlık bağlarının güçlendiğini ve takım ruhunun kazanıldığını kaydetti.

Akyulaf bu sürede eksiklerini de tespit ettiklerini ve ülkedeki çalışmalarını bu yönde yürüteceklerini kaydetti.

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