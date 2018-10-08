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Yeşilova’da gol sesi çıkmadı

Yeşilova’da gol sesi çıkmadı

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:57
Yeşilova’da gol sesi çıkmadı

K-Pet Süper Ligi’nde Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Küçük Kaymaklı ile golsüz berabere kaldı.

Dk 3. Sol kanattan Mustafa Yaşınses’in ortasında, ceza alanı içerisinde Memduh’un vuruşunu son anda kale önünde defans kornere çeldi.

Dk 9. Sağ kanattan Ramadan’ın ortasında Osman’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.

Dk 22. Bahadır’ın ceza sahası dışından çektiği şut defanstan sekti, topu önünde bulan Taner’in vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.

Dk 32. Merit Alsancak Yeşilova defansının anlaşmazlığında ceza alanı önünde topu önünde bulan Bello’nun vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

Dk 61. Mustafa Yaşınses’in sağ çaprazdan sert vuruşunu Raif kornere çeldi.

Dk 68. Sol kanattan Binya’nın ortasında altı pas içerisinde Hafız’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Kalan dakikalarda Merit Alsancak Yeşilova’nın baskıları sonuç getirmedi ve maç golsüz berabere sonuçlandı.

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