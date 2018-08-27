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Yeşilova kampta hazırlanıyor

Yeşilova kampta hazırlanıyor

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:32
Yeşilova kampta hazırlanıyor

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

Dördüncü günün ilk idmanını sabah saat 10:30’da gerçekleştiren süper lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova, ikinci idmanı ise akşamüzeri saat 17:00’de gerçekleştirdi. Düz koşu ile başlayan sabah idmanı 5’e 2 ile devam ederken dar alan maç ile tamamlandı. Günün ikinci idmanında taktik ağırlıklı bir idman yapan Merit Alsancak Yeşilova dördüncü günü yine yoğun tamamlarken, kampa bugün yapacağı çift idman ile devam edecek.

Ulaş ve Yaşınses katılmadı

Dünkü idmana rahatsızlığı bulunan Ulaş Candanal ile hafif ağrıları bulunan Mustafa Yaşınses sabah idmanına katılmazken, Ulaş Candanal günün ikinci idmanında yer aldı. Hafif ağrıları bulunan Mustafa Yaşınses ise takımla bugünkü idmanlarda yer bulacak.

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