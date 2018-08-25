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Yeşilova ilk maçında galip

Yeşilova ilk maçında galip

25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:49
Yeşilova ilk maçında galip

Kartepe’de yeni sezona hazırlanan Merit Alsancak Yeşilova, Aslanbeyspor ile yaptığı karşılaşmayı kazandı

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit- Kartepe

İzmit Kartepe’de ki kampın üçüncü gününü geride bırakan Merit Alsancak Yeşilova dün akşam üzeri kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasında Aslanbeyspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın on ikinci dakikasında Burak ile öne geçen Merit Alsancak Yeşilova, 41. Dakikada ise Billy Mehmet ile farkı ikiye çıkararak ilk devreyi önde kapadı. İkinci yarının başında Aslanbeyspor Fatih ile gol bulsa da maçı kazanan taraf Merit Alsancak Yeşilova oldu. Dün sabah yaptığı idman sonrası kampın üçüncü günü hazırlık maçı ile sonlandıran Merit Alsancak Yeşilova, bugün yapacağı çift idman ile Kartepe kampına devam edecek.

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