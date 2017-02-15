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15 Şubat 2017 Çarşamba 11:18

Yenicami Şampiyon

Yenicami Şampiyon
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12’inci hafta maçlarında rakibi Hisarköy’ü 10-6 mağlup eden maçlar Yenicami şampiyonluğunu ilan etti. Haftayı maç yapmadan geçiren Lefkoşa Spor Birliği, Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne yükselen ikinci takım oldu.


Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) tarafından organize edilen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde 12’nci hafta tamamlandı. Oynanan maçlar sonunda ligi yeni takımı Yenicami şampiyonluğunu ilan etti.
Haftaya lider giren Yenicami, Hisarköy deplasmanından 10-6 galip gelerek bitime iki hafta kala şampiyon oldu.

Haftayı maç yapmadan geçiren Lefkoşa Spor Birliği, Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne yükselen ikinci takım olurken, üçüncülük mücadelesinde, rakibi Düzova’yı 9-7 mağlup eden Beyarmudu Belediyesi haftayı karlı bitiren takım oldu.

Efes Pilsen Darts Birinci Lig 12’nci hafta sonuçları

Beyarmudu Belediyesi- Düzova: 9-7

Mesarya Darts Birliği- UKÜ: 6-10

Hisarköy Kültür ve Spor D.- Yenicami: 6-10

Lefkoşa Spor Birliği (bay)
 

2016-2017 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                                                     

TAKIMLAR                                                       O        G        B         M       AS      YS       P         AV

1.Yenicami                                                        10       10        0         0         102      58       30      44

2.Lefkoşa Spor Birliği                                          10       7         1          2         96       64       22      32

3.Düzova                                                           11       4         1         6         87       89       13       -2

4.Mesarya Darts Birliği                                        10       4          1         5         87       73       13       14

5.Beyarmudu Belediyesi                                       11       3         3         5         76       100     12       -24

6.UKÜ                                                               10       3         1         6         76       84       10       -8

7.Hisarköy Kültür ve Sanat D.                               10       1         1         8         52       108       4       -56

                                                                                                                                                             

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