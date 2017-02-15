Yenicami Şampiyon

12’inci hafta maçlarında rakibi Hisarköy’ü 10-6 mağlup eden maçlar Yenicami şampiyonluğunu ilan etti. Haftayı maç yapmadan geçiren Lefkoşa Spor Birliği, Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne yükselen ikinci takım oldu.Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) tarafından organize edilen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde 12’nci hafta tamamlandı. Oynanan maçlar sonunda ligi yeni takımı Yenicami şampiyonluğunu ilan etti.Haftaya lider giren Yenicami, Hisarköy deplasmanından 10-6 galip gelerek bitime iki hafta kala şampiyon oldu.Haftayı maç yapmadan geçiren Lefkoşa Spor Birliği, Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne yükselen ikinci takım olurken, üçüncülük mücadelesinde, rakibi Düzova’yı 9-7 mağlup eden Beyarmudu Belediyesi haftayı karlı bitiren takım oldu.Efes Pilsen Darts Birinci Lig 12’nci hafta sonuçlarıBeyarmudu Belediyesi- Düzova: 9-7Mesarya Darts Birliği- UKÜ: 6-10Hisarköy Kültür ve Spor D.- Yenicami: 6-10Lefkoşa Spor Birliği (bay)

2016-2017 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M AS YS P AV

1.Yenicami 10 10 0 0 102 58 30 44

2.Lefkoşa Spor Birliği 10 7 1 2 96 64 22 32

3.Düzova 11 4 1 6 87 89 13 -2

4.Mesarya Darts Birliği 10 4 1 5 87 73 13 14

5.Beyarmudu Belediyesi 11 3 3 5 76 100 12 -24

6.UKÜ 10 3 1 6 76 84 10 -8

7.Hisarköy Kültür ve Sanat D. 10 1 1 8 52 108 4 -56