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09 Şubat 2017 Perşembe 12:06

Yenicami Şampiyon gibi

Yenicami Şampiyon gibi
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 Yenicami Şampiyon gibi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) tarafından organize edilen “Efes Pilsen Darts Birinci Lig”inde 10’uncu hafta tamamlandı.

Lider Yenicami’nin en yakın takipçisi Lefkoşa Spor Birliği ile karşılaştığı 10’uncu haftada sahadan 9-7 galip ayrılarak, şampiyonluğa çok önemli bir adım attı.

Düzova Spor Kulübü rakibi UKÜ’ye 11-5 mağlup olması, Mesarya Darts Birliği’nin ise rakibi Beyarmudu Belediyesi’ni 11-5 mağlup etmesi, Mesarya Darts Birliği’nin üçüncülüğe ortak olmasına neden oldu. Önümüzdeki haftalar üçüncülük için kıyasıya mücadele edileceği gözlemlendi.

10’uncu haftada alınan sonuçlar şöyle:

Yenicami-Lefkoşa Spor Birliği: 9-7

Mesarya Darts Birliği-Beyarmudu Belediyesi: 11-5

UKÜ- Düzova: 11-5

Hisarköy Kültür ve Spor Derneği-Bay

2016-2017 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                        O  G   B  M  A S YS P AV

1 Yenicami S.K.                   9    9  0   0  9  2  52 27 40

2 Lefkoşa Spor Birliği        10    7  1  2   9  6 64 22 32

3 Mesarya Darts Birliği       9     4  1  4   8  1 63  13 18

4 Düzova S.K.                     10   4 1   5   8  0 80  13   0

5 Beyarmudu Belediyesi     10   2  3   5 6   7  93  9 -26

6 UKÜ                                  9    2 1  6   6   6 78  7 -12

7 HKSD                               9    1  1 7   4   6  98  4 -52

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