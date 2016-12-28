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28 Aralık 2016 Çarşamba 07:15

Yenicami Arayı Açıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki akşam oynanan altıncı hafta maçlarıyla devam edildi.

Yenicami Arayı Açıyor
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Yenicami arayı açıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki akşam oynanan altıncı hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde haftaya lider giren Yenicami, deplasmanda Mesarya Darts Birliği’ni 9-7 yenerek puanını 15’e yükseltti. Yenicami yenilgisiz lider olarak yoluna devam ediyor. Lefkoşa Spor Birliği ile Beyarmudu Belediyesi arasındaki maç haftanın tek beraberlikle sonuçlanan mücadelesi oldu.



Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 6’ncı hafta maçlarında alına sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Beyarmudu Belediyesi -Lefkoşa Spor B.: 8-8

Mesarya Darts Birliği -Yenicami 7-9

Hisarköy K.S.Derneği- UKÜ:4-12

Düzova (bay)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 2’nci Hafta Erteleme Maçların Sonuçları

Lefkoşa Spor Birliği-UKÜ:12-4

Beyarmudu Belediyesi- Hisarköy K.S.Dern.: 8-8

Düzova S.K.- Yenicami S.K.:7-9

Mesarya Darts Birliği-Bay

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