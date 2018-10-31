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Yeniboğaziçi atyapısı göz dolduruyor

Yeniboğaziçi atyapısı göz dolduruyor

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:41
Yeniboğaziçi atyapısı göz dolduruyor

Ülkemizin köklü kulüplerinden Yeniboğaziçi 5 yıldır sürdürdüğü altyapı çalışmalarında yeni bir sayfa açtı.

Kulüp Başkanı Mehmet Karaşahin altyapıya büyük önem verdiklerini belirterel alt yapı koordinatörlüğüne genç Ahmet Ercen’i getirerek prosfosyonel bir ekip kurmasını istediklerini söyledi.

DAÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören ve altyapı tecrübesi olan Berk Tursan, Mehmet Sungur ve Mazlum Karaboğa ile anlaşmaya vararak göreve getirdiklerini söyleyen Karaşahin “bu kısa sürede sistemi de oturan altyapıda işler daha da iyiye gitmeye başladı. Amacımız daha iyi ve profesyonel bir altyapı kurarak üstyapıya sürekli oyuncu akışı yapacak bir ortam yatarmak” dedi.

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