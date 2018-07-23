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Yeni takımı belli oldu

Bursaspor, G.Saray ile yollarını ayıran deneyimli oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Yeni takımı belli oldu

Bursaspor, G.Saray ile yollarını ayıran deneyimli oyuncu ile anlaşmaya vardı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:28
Yeni takımı belli oldu

G.SARAY ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin,Bursaspor ile prensip anlaşmasına vardı. 2014-15 sezonunda Kayseri Erciyesspor’dan G.Saray’a transfer olan Yasin için sarı-kırmızılılar 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. 4 sezon formasını giydiği G.Saray’da 148 maça çıkan Yasin 31 kez de fileleri havalandırdı. 

YENİ sezon öncesinde yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca boşta kalan oyuncu Samet Aybaba’nın da takımda en çok istediği isimlerden biriydi. Bursaspor’un başına geçen Aybaba’nın da etkisi ile Yasin Timsah’a ‘evet’ derken 31 yaşındaki oyuncunun en kısa sürede takımının kampına katılacağı öğrenildi. 

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