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Yamaçcılarımız Slovenya’da

Yamaçcılarımız Slovenya’da

14 Eylül 2018 Cuma 09:55
Yamaçcılarımız Slovenya’da

KKTC Hava Sporları Federasyonunun milli sporcularından Cemal Direkci ve Umut Akçıl hem ülkemizi hem de Türkiye Milli takımını temsil etmek amacıyla Slovenya’ya gitti.

Tüm dünya ülkelerinde kabul edilen ve hava sporları dalında tek söz sahibi olan Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından, Slovenya’nın Kobarid kentinde 110 yarışmacı ve 20 ülkenin katılımıyla 6. Avrupa Yamaç paraşüt şampiyonası gerçekleşecek. 13 – 15 eylül tarihleri arasında antreman uçuşları ile başlayacak olan şampiyona, 16 eylül tarihinde resmi açılış töreninin ardından 7 gün boyunca dünyanın en iyi sporcuları arasında sporcılarımız uçuşlarını sürdürecekler. Sporcuların toplam 12 tur uçuşu sonrasında ferdi ve takım klasmanında sıralama yapılacak.

Ayrıca, Cemal Direkci ve Umut Akçıl Türk Hava Kurumunun düzenlemekte olduğu Türkiye yamaç paraşütü liginde bu yıl büyük bir başarı grafiği yakalayarak FAI’nin organize ettiği Türk sporcular sıralamasında 1. ve 3. sırada yer alıyor.

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