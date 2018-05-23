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Yalova’ya galibiyet yetmedi

Play-Out karşılaşmasında kazanmasına rağmen küme düştü

Yalova’ya galibiyet yetmedi

Play-Out karşılaşmasında kazanmasına rağmen küme düştü

23 Mayıs 2018 Çarşamba 19:57
Yalova’ya galibiyet yetmedi

G.Gücü:2 - Yalova:3

Play-Out 3’üncü karşılaşmasında Gençlik Gücü’nü 3-2 mağlup eden Yalova, K-Pet Süper Ligi’ne veda eden üçüncü takım olmaktan kurtulamadı

STAT: 20 Temmuz Mete Adanır.

HAKEMLER: Tugay Misk, Hakan Gök, Zekai Töre.

GENÇLİK GÜCÜ: Seyit Geçici, Yusuf Palaz (Akın Yıldırım), Derviş Özeralp, Agit Altan, Sezgin Dağ, Ali Akbulut (Debola Daniel Ogun Seye), Orhan Çokbekler, Mert Ateş, Abdullah Çapan, Özcan Saygı (Gökhan Özer), Ndue Mujeci.

YALOVA: İrfan Özbay (Muhsin Dallı), Selçuk Dilik, Hasip Uluhan, Çağan Ayatay, Raşit Nazlı, Mahmut İneci (Metin Serdar), Oliver Uche Sunday Ogbonnaya, Cemal Yaşınses, Batshi Tshinozola Patrick, Ali Karayel, Buğra Barın (Yasin Bitik).

GOLLER: Dk:57 Orhan Çokbekler, dk:70 Ndue Mujeci (Gençlik Gücü); dk:22 ve dk:44 Buğra Barın, dk:39 Batshi Tshinozola Patrick (Yalova).

KIRMIZI KART: Dk:88 Oliver Uche Sunday Ogbonnaya (Yalova).

Kümede kalmayı bir maç öncesinde kesinleştiren Gençlik Gücü’nü 3-2 mağlup eden Yalova, bu galibiyete rağmen K-Pet Süper Ligi’ne veda eden üçüncü takım oldu.

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22’nci dakikada, Gençlik Gücü savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Buğra Barın, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:0 – Yalova:1.

39’uncu dakikada, Buğra Barın ile paslaşarak ceza sahası içinde topla buluşan Batshi Tshinozola Patrick, kaleci alanına girerken vurdu ve fileleri havalandırdı, Gençlik Gücü:0 – Yalova:2.

44’üncü dakikada, Yalova ceza sahası yayı üzerinden serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Buğra Barın, barajın üzerinden topu kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü olarak ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:0 – Yalova:3.

İlk yarı Yalova’nın 3-0’lık galibiyetinde kapandı.

İkinci yarıda Gençlik Gücü’nün üstünlüğü vardı.

57’inci dakikada, Orhan Çokbekler’in ceza sahası dışından sert şutunda top kale direğinin yanından ağlara gitti, Gençlik Gücü:1 – Yalova:3.

70’inci dakikada, Abdullah Çapan’ın sol yan çizgiden geri kestiği topla buluşan Ndue Mujeci topu ağlarla kucaklaştırmada zorlanmadı, Gençlik Gücü:2 – Yalova:3.

87’nci dakikada, Yalova savunmasının çıkarttığı uzun topla buluşan Cemal Yaşınses kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topa yatan kaleci Seyit Geçici’den seken topa vuracak futbolcu olmayınca Yalova mutlak bir golden oldu.

88’inci dakikada, Sezgin Dağ’a topsuz alanda yaptığı hareket sonrasında Yalova’dan Oliver Uche Sunday Ogbonnaya direkt kırmızı kart görerek oyun alanını terk etti.

Karşılaşma Yalova’nın 3-2’lik galibiyetinde tamamlandı, ancak Gençler Birliği’nin Mağusa Türk Gücü’nü mağlup etmesi nedeniyle K-Pet Süper Ligi’ne veda etmiş oldu.

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