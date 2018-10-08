Yalova’dan Maraş’a puan çıkmadı

K-Pet Birinci Ligi’nde 3. Hafta maçında Yalova deplasmanda Maraş’ı 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı. Maraş ise 3. Hafta sonunda puanla tanışamadı.
15. dakikada gelişen Maraş atağında kaan’ın vurulunda top filelere gidince Maraş Yalova karşısında 1-0 öne geçti.
20. dakikada gelişen Yalova atağında ise İsmail Soydan Yalova’yı beraberliğe taşıyan golü kaydetti.
24. dakikada Yalovanın baskılı ataklarından birinde bu kez Mehmet Temiz topu filelere göndererek skoru 2-1’e getirdi.
33. dakikada gelişen Maraş atağında Yavmi’nin kafa vuruşu dışarıya gitti.
39. dakikada gelişen Yalova atağında Hakan Demi,r topu filelere göndererek skoru 3-1’e getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Yalova’nın üstünlüğünde tamamlandı.
55. dakikada Kaan’ın vuruşunda topu kaleci Kıvanç önledi.
67. dakikada Hakan Demir’in şutunu kaleci Volkan korner ile önledi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Yalova depşasmanda 3-1 galip gelerek puanını 6’ya çıkardı. Maraş ise 3. Hafta sonunda da puan alamadı.