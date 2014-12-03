Wesley Sneijder'in Evine Polis Baskını!



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, büyük bir şokla sarsıldı. Polis gelen ihbar sonrası Hollandalı oyuncunun evini basıp, uyuşturucu aradı.



Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau geride kalan hafta sonu büyük bir şokla sarsıldı. Çiftin, Hollanda'da bulundukları zamanlarda kullandıkları Utrecht kentindeki ve Hollanda polisi tarafından baskın düzenlendi. Polis timlerinin, geç saatlerde düzenledikleri baskında evde uyuşturucu aradıkları ortaya çıktı. Hollanda polisinin gelen bir ihbar üzerine Sneijder-Yolanthe çiftinin evine baskın düzenlediği bildirildi. Evde o esnada temizlik işlerinden sorumlu görevlilerin olduğu ifade edildi. Görevlilerin polis baskını yaşanır yaşanmaz Sneijder çiftine telefonla haber verdikleri ortaya çıktı. Hollanda polisi evde yaptığı aramada yasaklı herhagi bir maddeye ulaşamadı. Sneijder'in asılsız ihbar sonrası evine yapılan baskın nedeniyle çılgına döndüğü öğrenildi.



Tazminat davası açıyorlar



Sneijder ile Yolanthe'nin avukatlarına talimat verdikleri ve çeşitli tazminat davaları açılması için başvuruda bulundukları ifade edildi. Yolanthe Cabau'nun önümüzdeki günlerde Hollanda'ya giderek, yetki verdikleri hukuk bürosunun avukatlarıyla bir araya geleceği öğrenildi. Yaşanan baskın Hollanda'da da gündem haline geldi.