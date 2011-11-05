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Volkan’dan itiraf

Fenerbahçe'nin milli kalecisi, Sivasspor'un kendilerine futbol oynatmadığına dikkat çekti.

Volkan’dan itiraf

Fenerbahçe'nin milli kalecisi, Sivasspor'un kendilerine futbol oynatmadığına dikkat çekti.

05 Kasım 2011 Cumartesi 21:40
Volkan’dan itiraf
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Fenerbahçeli futbolcular maçtan sonra Sivasspor'a hakkını teslim ederken, itiraflarda bulundular.

Kaleci Volkan Demirel, karşılaşmada kendi futbollarını sergileyemediklerini söyledi. Milli file bekçisi, "Sivas çok iyi futbol oynadı. Açıkçası bizi oynatmadılar. Bazı sorunlarımız vardı, bunları söyleyebilirdik. Yorgunluk vardı. Golü yemesek maçı çevirebilirdik. Daha önce zor durumda kaldığımız maçlarda bile reaksiyonumuz çok daha farklı oluyordu, ama direncimiz kırıldı" diye konuştu.

İlerleyen haftalarda yeni seriler yakalayabileceklerini de kaydeden Volkan, "Milli araya yenilmezlik serisiyle girmek isterdik. Fakat önümüzde daha güzel serilere başlamak için zaman olacaktır" dedi.

Sivasspor maçıyla başlayan yenilmezlik serisinin yine bir Sivas sınavıyla bittiğine dikkat çeken Bekir ise "Karabük maçında 10 kişiyle kazanmıştık. En azından ayakta durmalıydık. En çok buna üzüldüm. Fiziksel yorgunluğumuz var, ama arzumuzu ve kazanma isteğimizi ortaya koymamız gerekirdi" yorumunu yaptı.

 

HÜCUMDA ÇÖKTÜ
Fenerbahçe, Sivas’ta hücum hattında dibe vurdu. Sarı-lacivertli takım sezonun en az pozisyonuna girdiği iki maçından birini oynadı. Maçta 8 şutta 4 isabet kaydeden Fenerbahçe sadece 2 gol pozisyonu üretebildi.
Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor deplasmanında 6 şutta 1 isabet bulurken, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Son Güncelleme: 05.11.2011 21:40
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeVolkan DemirelSivasspor
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