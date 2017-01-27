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27 Ocak 2017 Cuma 08:06

Volkan Demirel'den Galatasaray'a küfür

Volkan Demirel'den Galatasaray'a küfür
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Volkan Demirel'den Galatasaray'a küfür

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray Odeabank'ı yendiği THY Avrupa Ligi maçı sonrasında yapılan tezahüratta açıkça küfür etmesi üzerine yönetim harekete geçti. Galatasaray Kulübü, avukatları aracılığı ile bu görüntüyle beraber TFF'ye gidecek.


Sarı kırmızılılar Volkan Demirel'in yanı sıra Periscope hesabında Galatasaray'a Türkçe küfür eden Josef De Souza'nın görüntülerini de avukatlarına verdi. Galatasaray Kulübü, 2014 yılında Melo'nun sosyal medya hesabında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a edilen küfürlü tweeti paylaştığı için 2 maç ceza aldığını hatırlatıp Fenerbahçeli 2 oyuncunun cezalandırılmasını isteyecek.
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