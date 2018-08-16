Voleybolda transfer tamamlandı

Voleybol da transfer dönemi dün sona erdi. Transfer döneminde 5 sporcu aktarma işlemi gerçekleştirdi. Merve Çelebi Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor’dan LAÜ ye transfer olurken Zeliha Postacioğlu Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor’dan DAÜ’ye aktarma işlemi gerçekleştirdi. Yenierenköy Belediyesi’nin erkeklerdeki flaş oyuncusu Faruk Talay DAÜ’ye imza atan diğer bir sporcu oldu. Vakıflar YEBVK dan Eda Ilkhan ı kadrosuna dahil etti. Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor ise Vakıflar dan Asya Kılıcı kadrosuna dahil etti.

Mağusa Spor Akademisi federasyona resmi müracaatını yaptı

2018-2019 sezonunda yıldız kız ve yıldız erkeklerde düzenlenecek olan liglere katılım göstermek isteyen Mağusa Spor Akademisi resmî müracaatını dün Federasyona yaptı.

Alt yapıda yeni bir soluk ve heyecan getirecek kulübün antrenörlüğünü Milli sporcu Kemal Şah yapacak.