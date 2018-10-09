Voleybol sezonu açılıyor

Voleybol da 2018-2019 Sezonu bugece başlayacak KTSYD Bayanlar Turnuvası ile açılıyor. Sezonu ilk hazırlık turnuvası bu akşam Atatürk Spor Salonun da KTSYD adına düzenleniyor.

Gecenin ilk karşılaşması saat 18.30 da DAÜ ile Vakıflar arasında oynanacak. Bu müsabakanın ardından saat 20.00 de YEBVK ile YDÜ bayanları karşı karşıya gelecek. Müsabkalardan galip ayrılacak takımlar final, mağlup takımlar ise üçüncülük karşılaşmaları için 10 Ekim Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük karşılaşması saat 18.30 final karşılaşması saat 20.00 de baslayacak. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilecek.