Veteranlar Uluslararası Federasyonda

Uluslararası Veteran Masa tenisi Dernekleri Birliği (IVTTS)ye üye olan ve iki hafta önce İspanya’da yarışan Lefkoşa Veteran Masa teniscileri Derneği, Uluslararası Masa tenisi Federasyonu (ITTF) şemsiyesi altına girmeyi başardı. Önceki gün IVTTS başkanı Thomas Weikert'in İsveç'in Halstadt kentinde Yıllık ITTF toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile IVTTS’nin ITTF’e üye olduğunu açıkladı.Başkan Weilkert açıklamasına şöyle devam etti: “ITTF Başkanı Weikert ,IVTTS’yi ve faaliyetlerini taktir etti.Evvelki gün bir araya gelerek, bir anlaşma imzaladıklarını ve tüm Dünya Veteran derneklerini ve faaliyetlerinin ITTF şemsiyesi altında aldı. IVTTS olarak uzun yıllardır bu birleşmeyi bekliyorduk.Bize üye olan ülkelern (Avusturya,Bulgaristan,Girit,Kıbrıs(KuzeyKıbrıs),Danimarka ,Gürcistan,Almanya,Kosova,Hollanda,Slovakya,Türkiye) takımları bundan sonra resmi ITTF şemsiyesi altında yarışacaklar.

Olguner: büyük mutluluk

Lefkoşa Veteran Masa teniscileri Derneği başkanı Fadıl Olguner dün yaptığı basın açıklamasında konunun büyük bir gelişme olduğunu ve mutlukluk duyduklarını belirtti.Olguner açıklamasına devamla,Uluslararası Veteran Masa Tenisi Dernekleri Birliği’nin adına mesaj gönderdiğini ve sevindirici haberi verdiğini vurguladı.

Olguner sözlerine şöyle devam etti: “Umarım Rumlar buna itiraz etmez. çünkü kendiler de ITTF üyesi ve takım Şampiyonalrında onlarla birlikte olacağız..Biz yasal IVTTS üyesiyiz ve mademki ITTF bu Şampiyonaları şemsiyesi altına aldı (ve bunu IVTTS ile anlaşarak yaptı) biz yolumuza ITTF şemsiyesi altında devam edeceğiz .. Biz sporda poletikaya HAYIR... Masa tenisine EVET diyen bir zihniyetteyiz.”