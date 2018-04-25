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Ve PFDK kararları açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası verirken, Beşiktaşlı futbolcu Pepe'ye 1 maç men cezası verdi. Portekizli Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Ve PFDK kararları açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası verirken, Beşiktaşlı futbolcu Pepe'ye 1 maç men cezası verdi. Portekizli Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:19
Ve PFDK kararları açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Beşiktaşlı futbolcu Pepe ve Tolga Zengin'e ise 1 maç men cezası verildi. Portekizli Pepe Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe 3 maçlık cezayı kupa maçlarında çekecek. Öte yandan Sarı-Lacivertli ekibe verilen para cezası ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle;

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi GÖKHAN UYANIK'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi ERDİNÇ GÜLTEKİN'in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu TOLGA ZENGİN'in, güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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