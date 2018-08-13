Vadili’ye atış poligonu

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği’nin, 2002 yılında av sırasında genç yaşta yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden Vadilili Mustafa Ağa’nın adını verdiği atış poligonu dün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törene; Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın yanısıra köy halkı katıldı.

Törende konuşan Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Ziya Tüzel, gençlerin avcılık alanında yeteneklerini gösterebilecekleri Mustafa Ağa Atış Poligonu’nu hayata geçirmekten dolayı gurur duyduklarını söyledi. Birçok yetenekli gencin, atıcılık sporunda yurtiçinde ve yurtdışında başarılara imza atmakta olduklarına işaret eden Tüzel, “Temennim, örnek olacak sporcuların bu çatı altında da yeteneklerini keşfetmeleri ve başarılara ulaşmalarıdır. Büyük bir birlik ve beraberliğin sonucunda ortaya çıkan bu eserde, başta yönetim kurulum olmak üzere katkı koyan herkese teşekkür ederim. Atış poligonunun hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Törende; katkılarından dolayı Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan’a, Mustafa Ağa’nın babası Hüseyin Ağa’ya, Yeni Vadili Kooperatifi adına Topel Menteş’e, Girne Avcılık Atıcılık Kulübü adına Sertan Arapoğlu’na, Hasan Genç’e ve Mehmet Paralik’e plaketler verildi.