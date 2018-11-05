Uzatma penaltı ve üç puan

K-Pet Birinci Ligde Değirmenlik’te oynan maçın galibi Göçmenköy olurken puanını 15 e yükselterek zirve ile puan farkı bir oldu. Değirmenlik takımı 7. Haftayı 90+ da gelen penaltı golü ile mağlup olarak puansız kapattı. Ligde henüz puan alamayan tek takım Değirmenlik oldu.

DK 2: Maça hızlı başlayan Göçmenköy Kemal Uçaner’in ceza alanı dışından vuşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

DK 35: Değirmenlik atağında yan hakemin bayrağını kaldırdı ofsayt olduğunu düşünen Hasan ve Necati dururken maçın hakemi maçı devam dedi ve Göçmenköy futbolcuları topu Değirmenlik oyuncusuna çarptırdı. Oyun taç atışı ile devam etti.

DK 40: Göçmenköy maçın son bölümünde baskıyı artırırken kaleyi uzaktan vuruş ile yokladı ama Değirmenlik kalecisi Enver gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken sahada zaman zaman gergin anlar yaşandı. Takımlar eşitliği bozamazken ilk yarı sonucu Değirmenlik 0-0 Göçmenköy oldu.

DK 90+3: Maçın uzatma dakikalarında serbest vuruş kullanan Göçmenköy ceza alanı içindeki karanbolde Ahmet’in rakibini çekmesi sonucu maçın hakemi Evren Karademir beyaz noktayı gösterdi. Elini cebine götüren maçın hakemi Ahmet’e kırmızı kartını gösterdi. Topun başına geçen Buğra kaleci Evren i ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi ve Buğra maçın skorunu belirledi. Değirmenlik 0-1 Göçmenköy