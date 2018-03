Ünlü Futbolcu Kaza Yaptı

Caner Erkin ve Uygar Mert trafik kazası geçirdi



Fenerbahçeli Caner Erkin ve Uygar Mert trafik kazası geçirdi. Her iki futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin ve Uygar Mert'in içinde bulunduğu aracın kaza yaptı.



İki futbolcu, saat 14.00'te yapılan antrenmanın ardından Caner'e ait araçla Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldılar. Futbolcuların içinde bulunduğu araca da Ünalan mevkiine gelindiğinde başka bir aracın yandan çarptığı öğrenildi.



Fenerbahçeli oyunculara çarpan aracın takla attığı ifade edilirken, Caner Erkin'in aracında da büyük maddi hasar oluştuğu belirtildi.



Caner Erkin ile Uygar Mert'in kazada yara almadıkları öğrenildi.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Caner'in menajerinden açıklama geldi.



Menajer Batur Altıparmak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biraz önce Caner Erkin ile konuştum, çok şükür Caner ve Uygar'ın sağlık durumları gayet iyi. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Caner Erkin ve Uygar Mert'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;



"Futbol takımımızın oyuncularından Caner Erkin ve Uygar Mert Zeybek, takımımızın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanın ardından, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, Ünalan Köprüsü civarında bir başka aracın önlerine yaptığı ani bir manevra nedeniyle, maddi hasarlı bir trafik kazası geçirmiştir.



Oyuncularımızın sağlık durumlarında herhangi olumsuzluk yoktur; kazayı yara almadan atlatmışlardır.



Öte yandan, futbolcularımızın bulunduğu aracın takla attığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Her iki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

