Üniversite Spor Oyunları başlıyor

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2018-2019 Eğitim Yılı Üniversite Spor Oyunları Kasım ayında başlıyor.

Bu yıl Üniversite Spor Oyunlarını hem Türkiye hemde EUSA faaliyet programı ile paralel bir şekilde yapılması planlandı.

Geçen yıl Üniversite Spor Oyunlarında Şampiyon olan Üniversitelerin bu yıl EUSA’nın düzenleyeceği şampiyonalara katılma hakkı elde ettikleri belirtildi.

Bu yıl 17 branşta yapılması planlanan Üniversite Spor Oyunlarında katılımın gecen yıllara göre artırıldı.