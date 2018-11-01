banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
218.938
DOLAR
5.5670
STERLİN
7.1589
EURO
6.3309
Akaryakıt fiyatlarında indirim…
AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM
İskele'de ev yangını
İSKELE'DE EV YANGINI
69, 500 STG'yi cebe attı
69, 500 STG'Yİ CEBE ATTI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU
banner282

Üniversite Spor Oyunları başlıyor

Üniversite Spor Oyunları başlıyor

01 Kasım 2018 Perşembe 09:07
Üniversite Spor Oyunları başlıyor

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2018-2019 Eğitim Yılı Üniversite Spor Oyunları Kasım ayında başlıyor.

Bu yıl Üniversite Spor Oyunlarını hem Türkiye hemde EUSA faaliyet programı ile paralel bir şekilde yapılması planlandı.

Geçen yıl Üniversite Spor Oyunlarında Şampiyon olan Üniversitelerin bu yıl EUSA’nın düzenleyeceği şampiyonalara katılma hakkı elde ettikleri belirtildi.

Bu yıl 17 branşta yapılması planlanan Üniversite Spor Oyunlarında katılımın gecen yıllara göre artırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galip gelmek istiyoruz
Galip gelmek istiyoruz
Değirmenlik Mertdin ile anlaştı
Değirmenlik Mertdin ile anlaştı
7. hafta bilet fiyatları açıklandı
7. hafta bilet fiyatları açıklandı
Sevim Pire anısına yarıştılar
Sevim Pire anısına yarıştılar
KKTC Galatasaray'da Çıraklı devri
KKTC Galatasaray'da Çıraklı devri
Maraton kayıtları sürüyor
Maraton kayıtları sürüyor
Tenis Ligi başlıyor
Tenis Ligi başlıyor
Kara Yeşilova ile görüşecek
Kara Yeşilova ile görüşecek
7 haftanın lideri Devecioğlu
7 haftanın lideri Devecioğlu
Züğürt istifasını verdi
Züğürt istifasını verdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim