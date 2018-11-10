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Ulaştırma Bakanlığın'dan yanlış bir uygulama

Ulaştırma Bakanlığın'dan yanlış bir uygulama

10 Kasım 2018 Cumartesi 20:28
Ulaştırma Bakanlığın'dan yanlış bir uygulama

ULAŞTIRMA BAKANLIĞIN'DAN YANLIŞ BİR UYGULAMA

ERGÜN YAHAT

Lefkoşa Gazimağusa ana yolunda Haspolat bölgesinde bulunan Cyprus İnternational University okuluna Haspolat bölgesinden gelip ana yolu daha önceleri yaya geçidi olduğu icin kullanarak okula geçen öğrenciler bugün şoklarını yaşadılar.

Karayolları dairesi ekipleri bu sabah öğrencilerin kullandığı yaya geçidini bariyerlere kapatırken yaya geçidi levhalarınıda kaldırdı ,okula geçen öğrenciler ise bu kez konan bariyerler üzerinden atlayıp karşıdan karşıya ana yol içerisinden cambazlık yaparak geçmek zorunda kalırken bölge sakinleri Ulaştırma Bakanlığının bu uygulamasına anlam veremediler ve öğrencilerin daha çok tehlikeye atıldıklarını söylediler.

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