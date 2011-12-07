UEFA'dan Fenere Çalım

UEFA, Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe kulübü arasında gerilim yaratan Disiplin BaşMüfettişi Pierre Cornu'nun savunmasıyla ilgili orta yolu buldu!

Ancak bu çözümün, Şampiyonlar Ligi'ne alınmamaları nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) dava açan Fenerbahçe'nin aleyhine sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

İstanbul'a gelip hazırladığı raporla Sarı- Lacivertliler'in UEFA'danmen edilmesini sağlayan Cornu'nun, F.Bahçe'nin konuyla ilgili dava açması üzerine CAS'a gönderdiği savunmada "Türk yetkililer, Etik Kurul raporunda bulunan ve incelenen delillere istinaden F.Bahçe yetkililerinmaçlarda hile yapmadıklarına dair yüzde 1 olasılık olup olmadığını sorduğumda, bana "Hayır" yanıtını verdiler" yazmıştı.

Bu da TFF ile F.Bahçe'nin arasını açmış, federasyon yönetimi Cornu'nun beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunmuş, Sarı-Lacivertli cephe ise Lutfi Arıboğan ve İlhan Helvacı'nın istifasını istemişti.

TFF'nin, Cornu'nun raporuyla ilgili itirazını değerlendiren UEFA'nın bunu geri çekme kararı aldığı ortaya çıktı. UEFA'nın, Cornu'nun savunması yerine CAS'taki davaya şike iddianamesini dahil edeceği, bu şekilde alınan Şampiyonlar Ligi'ndenmen kararının haklılığını savunacağı bildirildi.