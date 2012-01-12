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UEFA'dan Fener'e 5 Yıl Şoku

TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar F.Bahçeli yöneticilere Siz ilk önce gidin UEFA ile görüşün

UEFA'dan Fener'e 5 Yıl Şoku

TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar F.Bahçeli yöneticilere Siz ilk önce gidin UEFA ile görüşün

12 Ocak 2012 Perşembe 10:02
UEFA'dan Fener'e 5 Yıl Şoku
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TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar F.Bahçeli yöneticilere; "Siz ilk önce gidin UEFA ile görüşün. Lobi çalışması yapın" deyince Sarı-Lacivertliler soluğu İsviçre'de aldı. Mehmet Ali Aydınlar , Fenerbahçe , Nihat Özdemir , Ali Koç , Cihan Kamer , cas , UEFA Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar kendisini ziyaret eden Fenerbahçeli yöneticilere, "Siz ilk önce gidin UEFA ile görüşün. Lobi çalışması yapın" deyince Sarı-Lacivertliler soluğu İsviçre'de aldı.

2. Başkan Nihat Özdemir, Asbaşkan Ali Koç ve Cihan Kamer salı günü Nyon'a çıkarma yaptı. UEFA yetkilileri ile CAS'a açılan dava ve Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları'na katılması ile ilgili bir görüşme yapan Fenerbahçeli yöneticiler UEFA'dan hiç de beklemedikleri bir yanıt aldılar.

CAS'TAKİ DAVAYI GERİ ÇEKİN

UEFA yetkililerinin "Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Eğer TFF sizi düşürmezse biz gerekeni yapacağız. Gerekirse sizi 5 yıl Avrupa Kupaları'na almayız. Dünya tarihinde ilk defa bir kulüp başkanı UEFA Başkanı'nı mahkemeye veriyor. Bunun da size elbet bir yaptırımı olacak" dediği öğrenildi. UEFA'nın Fenerli yöneticilere öncelikle CAS'taki davanın geri çekilmesini istedikleri ifade edildi.

PAZAR GÜNÜ KIYAMET KOPACAK

UEFA yetkililerinin, Sarı-Lacivertli yöneticilere, "2012-2013 yılında Avrupa Kupaları'na katılmayacağız" şeklinde bir kağıt imzalatmak istedikleri ancak Fenerbahçe'nin bunu imzalamadığı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin son gelişmeler üzerine pazar günü geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceği belirlendi. Sarı-Lacivertli yöneticiler, Trabzonspor, 58. madde ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında açıklamada bulunacak.

Son Güncelleme: 12.01.2012 10:02
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFAIsviçre
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