UEFA'da işler karıştı!

UEFA, detaylı bir analizin ardından İsviçre ekibi FC Sion'un yerine AvrupaLigi'ne katılan Celtic'i ihraç etmeden Sion'u geri almak için bir kaç muhtemelsenaryo olduğunu duyurdu.

1. İhtimal: Celtic'in bulunduğu Grup I'da oynanan bütün maçların iptali ve Sion'un bu gruba dahil edilerek 5'li gruba göre yeni bir maç programıoluşturulması. Bu maçlar 24 Kasım ve 22 Aralık'ta oynanabilir.

2. İhtimal: FC Sion'un yine I Grubu'na dahil edilmesi ancak bu güne kadaroynanan maçların geçerli sayılması. Ve ekstra karşılaşmaların Kasım ayısonundan Şubat ayına kadar oynatılması.

3. İhtimal: FC Sion'un doğrudan gruplardan sonraki son 32 takım arasına alınması.

UEFA açıklamasında bütün senaryoların kulüp başarı sıralaması, puanlarıneklenmesi ve gelirlerin dağılımı gibi sonuçlarının analiz edildiğini belirtti.Futbol takvimine göre de bütün senaryoların muhtemel olduğu belirtilirken,profesyonel futbolun kış aylarında da devam ettiği, örneğin İngiltere,İskoçya ve Hollanda gibi ülkelerde Aralık ve Ocak aylarında da sezonun sürdüğü açıklandı.

Açıklamada bu senaryoların turnuvadaki diğer kulüplerin üstünde de büyüketkileri olacağı belirtilirken, UEFA'nın diğer kulüplerin bu ihtimalleri sadeceUluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın kararından sonra kabul edebileceği belirtildi. Bütün takımların UEFA Avrupa Ligi kurallarına göreCAS'ın tek otorite olduğunu kabul ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada bütün senaryoların diğer takımların ve turnuvanın zarargörmeden, turnuvanın en güvenli şekilde devam etmesi için UEFA'nın çalışması ile hazırlanan en iyi ihtimaller olduğu ifade edildi.

UEFA senaryoların tamamının ilk maç gününü 24 Kasım'a koyularakyapıldığını, çünkü CAS'ın bu tarihe kadar bir karar alacağına inanıldığı ve Sion'un bu hızlandırılmış prosedürü kabul edeceğini dile getirdi.

Açıklamanın en sonunda ise, CAS'ın Sion lehine bir karar alması halinde, UEFA'nın Avrupa Ligi'nin kurallarına göre bu opsiyonlardan birini yürürlüğe sokarak Sion'u Avrupa Ligi'ne geri alacağı belirtildi